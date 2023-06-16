Люди заявили, что им не дают наслаждаться лесным воздухом и пением птиц
Жители ДНТ «Хогот», которое находится в селе Нижний Саянтуй в пригородном Тарбагатайском районе, очень недовольны соседством с шаманами. По словам местных, они «поселились в лесу» и в итоге «лес превратился в какую-то парковку».
- Каждый день огромное количество машин. Начиная с четырёх утра долбят в какие-то бубны. Невыносимо просто уже, – жалуются сельчане в районной группе «Тарбагатай-инфо. 24/7».
Люди поинтересовались, насколько это всё вообще легально.
- Можно как-то на них повлиять? – вопрошают они. – Хочется тишины и спокойствия, наслаждаться лесным воздухом и пением птиц. А такими темпами весь лес скоро вымрет – уже не говоря про мусор.
Начальник отдела природопользования и окружающей среды районной администрации Николай Коновалов сообщил: на месте уже побывала комиссия во главе с замруководителя муниципального образования Сергеем Мироновым.
- Составлен акт. Материалы для принятия правовых решений к собственнику участка направили в органы государственного контроля, – рассказали в администрации и пообещали сообщить итоги позже.
«Невыносимо уже»: В Бурятии жители пригородного ДНТ жалуются на бьющих в бубны шаманов
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