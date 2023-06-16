В Бурятии освоили диагностику гипотрихоза

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

В планах – разработка средств диагностики ещё нескольких генетических аномалий



Лаборатория государственной племенной службы Бурятии освоила диагностику гипотрихоза, генетического заболевания у крупного рогатого скота. Новый метод диагностики необходим для зарубежного экспорта племенных животных в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».



Специалисты молекулярно-генетической лаборатории совместно с коллегами из новосибирской лаборатории «ВетГеномика» создали набор реагентов для диагностики гипотрихоза, наследственного заболевания, характеризующегося неправильным ростом или отсутствием волос у новорождённого животного.



- Итоговая апробация проводилась на 300 пробах ДНК крупного рогатого скота, и набор реагентов, созданный за 3 месяца, показал высокую чувствительность и отличные результаты. Теперь в планах разработка средств диагностики ещё нескольких генетических аномалий крупного рогатого скота мясного направления, -- рассказали в Госплемслужбе.



Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, на сегодня методов лечения гипотрихоза у животных не существует. Поэтому своевременное выявление больных животных и удаление их из стада позволит племенным хозяйствам Бурятии получать генетически здоровый приплод.



