В планах – разработка средств диагностики ещё нескольких генетических аномалий
Лаборатория государственной племенной службы Бурятии освоила диагностику гипотрихоза, генетического заболевания у крупного рогатого скота. Новый метод диагностики необходим для зарубежного экспорта племенных животных в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Специалисты молекулярно-генетической лаборатории совместно с коллегами из новосибирской лаборатории «ВетГеномика» создали набор реагентов для диагностики гипотрихоза, наследственного заболевания, характеризующегося неправильным ростом или отсутствием волос у новорождённого животного.
- Итоговая апробация проводилась на 300 пробах ДНК крупного рогатого скота, и набор реагентов, созданный за 3 месяца, показал высокую чувствительность и отличные результаты. Теперь в планах разработка средств диагностики ещё нескольких генетических аномалий крупного рогатого скота мясного направления, -- рассказали в Госплемслужбе.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ, на сегодня методов лечения гипотрихоза у животных не существует. Поэтому своевременное выявление больных животных и удаление их из стада позволит племенным хозяйствам Бурятии получать генетически здоровый приплод.
В Бурятии освоили диагностику гипотрихоза
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