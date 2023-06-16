Подписано соглашение по строительству объектов образования в Улан-Удэ

Школы и детские сады на 7 тыс. мест построят на Дальнем Востоке



15 июня подписано соглашение о стратегическом партнёрстве по созданию проектов социальной инфраструктуры в городах Дальнего Востока. Оно предполагает строительство объектов образования по концессии в Южно-Сахалинске, Благовещенске, Хабаровске и Улан-Удэ. Реализация проектов позволит создать более 7 тыс. мест в школах и детских садах параллельно с вводом нового жилья в ДФО. Стоимость создания объектов, включая строительство и оснащение, составит около 15 млрд рублей. Концессионером выступит «ПроШкола».



Соглашение о партнёрстве было подписано в присутствии заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой и заместителя председателя ВЭБ.РФ Артёма Довлатова.



Концессионный механизм ускоряет процесс создания школы, поскольку фактически регион получает образовательную инфраструктуру «в рассрочку»: школу или детский сад строят сейчас за счёт привлечения частных инвестиций, а расплатиться за неё регион сможет в течение 10-15 лет.



Сейчас в портфеле «ПроШколы» 67 концессионных соглашений на строительство 69 школ – это более 60 тыс. учебных мест. В Бурятии и Белгородской области уже введены в эксплуатацию и получили лицензии 7 объектов. Школы оснащены современным оборудованием и соответствуют концепции «Школы Минпросвещения России». Интерьеры и планировки новых зданий будут отвечать и стандартам, разработанным для удобства детей и эффективной учёбы. В образовательных учреждениях появятся библиотеки, холлы с местами для игр и отдыха, спортивные залы. Вокруг школ будет зелёная благоустроенная территория, где учащиеся смогут заниматься спортом, кататься на велосипеде и отдыхать на свежем воздухе после уроков. Учреждения соответствуют и принципам безбарьерной среды — все входы в здания будут располагаться на уровне земли, без ступеней и порогов. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.



