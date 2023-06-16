В Улан-Удэ в ходе рейда отловили 10 собак









Вчера, 15 июня, в столице Бурятии прошёл очередной «собачий» рейд. В Советском районе специалисты обследовали 132 домовладения в микрорайоне Заречный, сообщили в администрации города.В ходе рейда был составлен один протокол за нарушение правил выгула домашних собак. Служба отлова поймала 10 безнадзорных животных.В школе № 8 и детском саду «Зорька» сотрудники комитета по образованию, комитета по социальной и молодёжной политике городской администрации провели разъяснительные беседы с учащимся о правилах поведения при встрече с собаками и о различных видах болезней, в том числе, бешенстве.