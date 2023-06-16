В районе Бурятии проведут отстрел волков и лисиц

Животных проверят на бруцеллёз



В Бурятии будут регулировать численность волка и лисицы в Джидинском районе. Такое решение принял Бурприроднадзор в рамках противоэпизоотических мероприятий.



По данным решениям проведут добычу восьми особей волка и двух особей лисицы. Сейчас работы по регулированию ведут 10 охотоведов и охотников. Добытые особи будут переданы в управление ветеринарии для проверки на наличие заболеванием бруцеллёза. Уже добыт один волк. Анализы не выявили наличие инфекции у дикого животного.



Бруцеллёз – хронически протекающее инфекционное заболевание животных и человека. Наиболее широко заболевание распространено среди овец, коз, крупного рогатого скота и свиней, являющихся основными резервуарами инфекции.

