Общекомандную победу одержали налоговики
В Бурятии прошла XII спартакиада среди федеральных органов государственной власти. Соревнования проходили 10 июня, сообщили в министерстве спорта республики.
За призовые места боролись 8 команд, которые представляли: управление Росреестра по РБ, управление Роспотребнадзора по РБ, управление федеральной налоговой службы по РБ, управление федерального казначейства по РБ, управление федеральной службы судебных приставов по РБ, отделение социального фонда по РБ, прокуратуру республики и Бурятскую таможню. Всего спортивное событие собрало 240 участников и столько же болельщиков на трибунах Регионального центра единоборств «Патриот».
Состязания по 8 видам спорта: волейболу, мини-футболу, дартс, шахматам, настольному теннису, лёгкой атлетике, стрельбе из лука – выявили тройку сильнейших. По итогам спартакиады лидировала команда управления федеральной налоговой службы по республике. Следом расположились команды отделения социального фонда по РБ и прокуратуры Бурятии.
Федералы Бурятии посоревновались в спартакиаде
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