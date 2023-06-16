В Бурятии подростки прошли «Тропою мужества»

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В столице республики провели военно-патриотический турнир



15 июня на базе отдыха в Улан-Удэ прошёл республиканский военно-патриотический турнир «Тропою мужества», посвящённый памяти Николая Доржиева, внёсшего большой вклад в воспитание подрастающего поколения Бурятии. Соревнования проводились с целью предупреждения девиантного поведения обучающихся посредством патриотического воспитания среди несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении либо трудной жизненной ситуации.



Как сообщает министерство образования и науки РБ, турнир собрал семь команд-участниц: «Блокпост» из п. Новой Брянь Заиграевского района, «Юный патриот» из п. Онохой Заиграевского района, «Весёлые ребята» из Иволгинского район, «Селенга» Селенгинского района, «Октябрята» Октябрьского района г. Улан-Удэ, «Патриот» Железнодорожного района г. Улан-Удэ, «Импульс» Советского района г. Улан-Удэ. Дети соревновались в таких конкурсах, как стрельба из лука, пейнтбольный тир, эстафета, перетягивание каната, неполная разборка-сборка АК-74, стрельба из пневматического оружия, верёвочный парк и «битва капитанов».



- В прошлом году мы уже принимали участие в турнире. Наша команда «Патриот» заняла 1 место по стрельбе из лука. В этом году мы хотим повторить успех и занять ещё призовые места по другим дисциплинам, - рассказал Андрей из команды «Патриот» Прибайкальского района.



В результате упорной борьбы определились победители:



В номинации «Стрельба из лука»

1 место - «Юный патриот» (Онохой), «Импульс» (Советский район)

2 место - «Блокпост» (Новая Брянь)

3 место – «Селенга» (Селенгинский район)



В номинации «Пейнтбольный тир»

1 место - «Блокпост» (Новая Брянь)

2 место - «Патриоты» (Железнодорожный район)

3 место – «Селенга» (Селенгинский район)



В номинации «Эстафета»

1 место – «Блокпост» (Новая Брянь)

2 место – «Селенга» (Селенгинский район)

3 место – «Октябрята» (Октябрьский район)



В номинации «Перетягивание каната»

1 место – «Селенга» (Селенгинский район)

2 место – «Блокпост» (Новая Брянь)

3 место – «Импульс» (Советский район)



В номинации «Неполная разборка- сборка АК-74»

1 место – «Селенга» (Селенгинский район)

2 место – «Блокпост» (Новая Брянь)

3 место – «Патриоты» (Железнодорожный район)



В номинации «Стрельба из пистолета»

1 место – «Патриот» (Железнодорожный район)

2 место – «Блокпост» (Новая Брянь)

3 место – «Селенга» (Селенгинский район)



В номинации «Снаряжение магазина»

1 место – «Блокпост» (Новая Брянь)

2 место – «Патриот» (Железнодорожный район)

3 место – «Импульс» (Советский район)



Общекомандные места

1 место – «Блокпост» (Новая Брянь)

2 место – «Селенга» (Селенгинский район)

3 место – «Патриоты» (Железнодорожный район)





