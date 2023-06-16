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В Иркутской области построят научные детские площадки

В Иркутской области построят научные детские площадки
Общество,  Фото:pixabay.com
На них дети смогут познакомиться с различными направлениями науки и её основными принципами

На территории Иркутской области реализуется проект «Научные детские площадки» в рамках объявленного в 2022-2031 годах Десятилетия науки и технологий. Идея проекта состоит в создании инфраструктуры развивающего досуга, с помощью которой дети познают различные направления науки и её основные принципы. В итоге это позволит вовлечь молодёжь в науку.

На таких площадках дети смогут прикоснуться к законам физики с помощью гироскопа и пневморакеты, освоить процессы выработки электричества с помощью качелей, изучить структуру ДНК в лазательном комплексе, с помощью игровых объектов представить, как выглядят электроны, протоны и нейтроны, узнать с помощью батутов и качелей-балансиров о силе гравитации и многое другое.

Научные объекты на детских площадках будут оснащены QR-кодами, перейдя по которым родители смогут получить короткую и понятную информацию о научной значимости объекта и принципах его работы, а также о расположенных рядом образовательных центрах и кружках, где ребёнок может получить профильные знания.

В ближайшее время в регионе планируется создать не менее трёх таких площадок.

К проекту может присоединиться любой желающий и использовать уже готовые решения. Каталог проектов научных детских площадок размещён на официальном сайте Десятилетия науки и технологий в России, сообщает пресс-служба министерства экономического развития Иркутской области.

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