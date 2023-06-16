В некоторых районах продолжатся дожди
В пятницу, 16 июня, в Бурятии вновь воцарится тепло. Днём синоптики обещают от +21 до +26 и лишь местами – от +14 до +19 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, 3-8 м/с с порывами до 12 м/с.
В столице республики без осадков. Воздух в Улан-Удэ прогреется до +23, +25 градусов. Порывы ветра будут достигать 6-11 м/с.
До +26 потеплеет в Бурятии
Общество, Фото:
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