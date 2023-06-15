В Улан-Удэ осуждённые таскали чугунные радиаторы на скорость





















Среди осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселении № 3 в Улан-Удэ, состоялся турнир по силовому экстриму,Как сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии, перед турниром мастер-класс провёл кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, серебряный призёр Дальневосточного федерального округа Владимир Швецов. Он объяснил, как правильно выполнять упражнения для достижения желаемого результата и наглядно продемонстрировал допускаемые ошибки.Соревнование включало в себя шесть силовых дисциплин: «Кантовка» - переворачивание покрышек на время, «Логлифт» - жим бревна стоя, «Прогулка фермера» - перенос чугунных батарей, удерживание 16-килограммовой гири на вытянутых вперед руках, толкание ядра и тяга автомобиля «ВАЗ-2107».В результате упорной борьбы выявили трех сильнейших. Победителя, призёров и участников наградили грамотами и призами.Силовой экстрим – вид спорта, в котором атлеты состязаются в нестандартных силовых упражнениях. Соревнования рассматриваются в основном как зрелищное шоу, потому что правила в нём устанавливают организаторы шоу. Основу соревнований в силовом экстриме составляют силовые испытания, которые на каждом соревновании могут меняться.В силовом экстриме участвуют в том числе спортсмены из пауэрлифтинга, бодибилдинга, тяжёлой атлетики и борьбы.