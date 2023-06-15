Главный приток Байкала опустился сразу на семь сантиметров
В Бурятском гидрометцентре рассказали о гидрологической обстановке в республике. По данным спутникового мониторинга за 9-11 июня, Селенга и Уда в столице РБ пошли на спад – их уровень за последние сутки снизился на 7 и 2 сантиметра соответственно.
Сейчас уровень воды в главном притоке Байкала составляет 83 сантиметра от нулевой отметки (при «критической» в 330 сантиметров), в Уде – 102 (при «критических» 400). А вот река Гоуджекит в Северо-Байкальском районе вышла на пойму на 35 см.
По прогнозам специалистов, в ближайшие в юго-западных районах Бурятии возможен подъём рек с выходом на пойму и образование селевых потоков.
Уда и Селенга в столице Бурятии пошли на спад
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