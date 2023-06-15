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На электросамокатах в Улан-Удэ начали сушить носки

На электросамокатах в Улан-Удэ начали сушить носки
Общество,  Фото:«Аноним 03»
Модным девайсам нашли необычное применение

Недавно в крупном местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» разместили фото, сделанное в столице Бурятии. Очевидец запечатлел на камеру популярные нынче электросамокаты, на которые кто-то заботливо повесил носки.

- Ну что за люди. Сушат свои сухари прямо на самокате. Мерзость, – высказался автор снимка, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, носки принадлежат бездомным. Фотография участников сообщества очень развеселила и за несколько часов набрала 19 тысяч просмотров. Впрочем, у кого-то из жителей Бурятии снимок вызвал только отторжение и они заявили, что теперь пользоваться этими девайсами точно не станут.

С недавних пор в столице Бурятии вплотную взялись за электросамокатчиков и определили места, где кататься на полюбившемся многим двухколёсном транспорте больше нельзя. В списке – парки «Юбилейный», Железнодорожников и имени Орешкова, Этнографический музей, сквер «Радуга», Горсад, территория у Мемориала Победы, БСМП и республиканской клинической больницы, а также сквер «Ровесникам, ушедшим в бой».

Появились в городе и так называемые «медленные» зоны, где передвигаться  разрешается с максимальной скоростью 15 километров в час (в остальных – до 25 км/ч). В основном это улицы со знаком «Жилая зона». Контролировать скорость движения смогут сами компании по прокату устройств. Стоит заехать в такую зону – и они «замедляются» сами по себе. Всего для самокатов отвели 116 парковочных мест.



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