Такой прогноз дали синоптики
В Бурятии продолжает ухудшаться погода. По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 16 июня, в республике ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром при прояснении туман.
Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с. Днём местами возможны грозы с кратковременным дождём.
Температура ночью +3,+8, при прояснении до 0,-3, заморозки, днём +21,+26, местами +14,+19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +2,+4, в окрестностях города местами заморозки до -1. Впрочем, днём в столице Бурятии воздух прогреется до +23,+25.
В окрестностях Улан-Удэ в середине июня ударят заморозки
Общество, Фото:
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