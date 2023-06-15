Бурятии угрожал опасный вредитель

В республике ликвидировали почти три десятка очагов картофельной нематоды



В республике упразднили 29 карантинных фитосанитарных зон по золотистой картофельной нематоде. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Сотрудники ведомства устроили мониторинг, в рамках которого обследовали 166 земельных участков общей площадью 53 770 гектаров и взяли там образцы почвы.



- Благодаря мерам по локализации и ликвидации золотистой картофельной нематоды – выращиванию нематодоустройчивых сортов картофеля, внесению органических удобрений, использованию севооборота и посеву культур, не поражаемых нематодой – удалось ликвидировать очаг и очистить почву от вредителя, – подчеркнули в Россельхознадзоре.



Золотистая картофельная нематода – микроскопический червь, живущий в почве и на корнях растения. При наступлении тепла и достаточной влажности из цист выходят до 200 личинок, которые прикрепляются к корням плодов и питаются их соком.



Участок с нематодой видно сразу – среди кустов картофеля появляется очаг слабых увядающих растений. Листья у них сморщенные, а сам кустик вялый. Это первый признак того, что в огороде обосновался опасный вредитель.

