Несовершеннолетние гуляют и отдыхают там без взрослых
Жителей бурятской столицы призывают не отпускать детей одних к водоёмам. Ребятишек, которые отдыхают там без взрослых, отслеживают во время специальных еженедельных рейдов. Очередной такой прошёл в Улан-Удэ накануне.
В комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) рассказали: несмотря на многочисленные предупреждения, юные улан-удэнцы 12-15 лет играют на берегах Уды и Селенги и даже заходят в воду на набережной и в районе улицы Трубачеева.
Родителям напомнили: именно они несут полную ответственность за безопасность детей.
- Просим уделить особое внимание их занятости на каникулах. Объясните, что опасно находиться у водоёмов без сопровождения взрослых. Детей, как и взрослых, не пугает сильное течение и глубина рек – и это приводит к гибели, – подчеркнули в КДН.
Улан-удэнцев, которые заметят несовершеннолетних у воды, просят не проходить мимо. Об этом можно сообщить в экстренную службу 112.
В Улан-Удэ дети на летних каникулах «оккупировали» реки
Общество, Фото:
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