В Улан-Удэ дети на летних каникулах «оккупировали» реки

Несовершеннолетние гуляют и отдыхают там без взрослых



Жителей бурятской столицы призывают не отпускать детей одних к водоёмам. Ребятишек, которые отдыхают там без взрослых, отслеживают во время специальных еженедельных рейдов. Очередной такой прошёл в Улан-Удэ накануне.



В комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) рассказали: несмотря на многочисленные предупреждения, юные улан-удэнцы 12-15 лет играют на берегах Уды и Селенги и даже заходят в воду на набережной и в районе улицы Трубачеева.



Родителям напомнили: именно они несут полную ответственность за безопасность детей.



- Просим уделить особое внимание их занятости на каникулах. Объясните, что опасно находиться у водоёмов без сопровождения взрослых. Детей, как и взрослых, не пугает сильное течение и глубина рек – и это приводит к гибели, – подчеркнули в КДН.



Улан-удэнцев, которые заметят несовершеннолетних у воды, просят не проходить мимо. Об этом можно сообщить в экстренную службу 112.



