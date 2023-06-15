В Улан-Удэ начали ремонтировать дорогу на улице Жуковского







Также будут отремонтированы примыкания и остановочные карманы на дороге. Рабочие нанесут свежую разметку и установят дорожные знаки.



Ремонт планируется завершить уже к 1 сентября.





В Улан-Удэ начался ремонт дороги по улице Жуковского – от проспекта 50-летия Октября до улицы Юного Коммунара. Протяженность ремонтируемого участка – 1,82 км.- По этой улице курсируют несколько городских маршрутов общественного транспорта. Здесь находится несколько детских садов, рядом школа №40 и Бурятская государственная сельскохозяйственная академия. Ремонт дороги необходим из-за большого числа трещин, ям и выбоин, - рассказали в администрации города.Сейчас подрядная организация «СК Арсенал» приступила к ремонту тротуаров и монтажу новых бортовых камней. После этого дорожники отфрезеруют проезжую часть и заасфальтируют её в два слоя.Ремонт дороги производится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году обновят 23 участка во всех районах города.