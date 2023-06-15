Монголия выделит около 1% ВВП на борьбу с изменением климата

Общество, Фото: пресс-служба президента Монголии

Всего власти планируют направить на эти цели 11,5 млрд долларов



14 июня в Улан-Баторе открылся международный форум «Зелёное финансирование». В рамках форума стартовала программа международного лидерства «Неделя устойчивого финансирования 2023» и дискуссия о политике на высоком уровне.



На форуме обсудят вопросы уменьшения негативных последствий изменения климата и пути решения вопросов финансирования запланированных проектов и программ. Также будут затронуты следующие темы:

- Повышение потенциала институтов, необходимых для интенсификации «зелёного» развития;

- Улучшение взаимодействия, роли и ответственности секторов экономики при интенсификации «зелёного» развития;

- Нынешнее состояние устойчивого финансирования, международная тенденция, стандарты, новые методы, передовые технологии и инновации;

- Актуальные проблемы, включая вопросы «зелёного» сельскохозяйственного сектора и энергоэффективного строительства.



На открытии форума выступил с речью президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. В частности, он заявил, что его страна является одной из пострадавших от изменения климата. Средняя температура воздуха в Монголии за последние 80 лет увеличилась на 2,25%, что вдвое превышает среднемировой показатель. Около 77% общей территории страны или 120 млн га пострадали от опустынивания. Кроме того, число ежегодных стихийных бедствий увеличилось вдвое за последние 25 лет, а стихийные бедствия, связанные с погодой, ежегодно затрагивают 8 процентов населения страны и наносят экономический ущерб, равный 0,6% ВВП.



По его словам, власти Монголии поставили цель сократить выбросы парниковых газов на 27,2% к 2030 году. Для достижения этой цели были инициированы национальные движения «Миллиард деревьев», «Продовольственное обеспечение и безопасность» и «Здоровый монгольский народ».



По предварительным оценкам, Монголии потребуется 11,5 млрд долларов для реализации экологических планов. В связи с этим власти страны решили ежегодно направлять средства в размере до 1% ВВП на борьбу с изменением климата и опустыниванием, сообщает новостное агентство «Монцамэ».



