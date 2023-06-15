В Улан-Удэ артисты Русдрама устроили концерт для раненых участников СВО





По словам художественного руководителя Русдрама Вячеслава Дьяченко, это «замечательный почин».



- В годы моей юности, когда я только поступил в театр, у нас была военно-шефская комиссия. Группа артистов выезжала в госпитали и военные части. Это было своего рода культурное обслуживание наших вооружённых сил. Артисты – люди творческие и хотят дарить свой талант другим. А в сегодняшних условиях нужно дарить радость и поддерживать наших ребят, – отметил он.



Накануне артисты Русского драматического театра имени Н. А. Бестужева выступили в военном госпитале, который находится в городке Сосновый Бор. Концерт для участников специальной военной операции из разных российских городов, которые сейчас лечатся и проходят реабилитацию в учреждении, устроили Сергей Рыжов, Евгений Винокуров, Марина Ланина и Ольга Дымпилова – бывшая солистка Бурятской филармонии.«Бестужевцы» исполнили стихи и несколько песен – «Родина», «Мамины глаза» и «Эхо», а под конец – композицию «Улан-Удэ». Её зрители встретили аплодисментами. Раненые военнослужащие снимали гостей на видео и после с удовольствием с ними фотографировались.- Когда нужно нести радость людям, мы должны это делать. Дарить любовь, добрую энергию. Только так наш народ может выжить, - рассказала Марина Ланина.В Минкульте Бурятии заявили о необходимости подобных мероприятий. «Мы должны поддерживать наших военнослужащих» – подчеркнула глава ведомства Соелма Дагаева.