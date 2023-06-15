В Бурятии 35 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Большинство из них учатся в Улан-Удэ



В Бурятии растёт число выпускников, которые получили максимально возможные 100 баллов за прохождение единого государственного экзамена. По данным на 15 июня, таких ребят в республике насчитывается 35 человек.



Как сообщили в минобрнауки Бурятии, ЕГЭ по литературе сдавали 284 человека, из них 100 баллов получили 10 человек. Школьники-стобалльники представляют следующие учебные заведения: Онохойская средняя школа №2 (Заиграевский район), Гусиноозёрская гимназия (Селенгинский район), Лингвистическая гимназия №3 (Улан-Удэ) – сразу два человека, средняя школа № 12 имени Героя Советского Союза Тулаева (Улан-Удэ), средняя школа № 26 (Улан-Удэ), средняя школа №32 (Улан-Удэ), средняя школа № 47 имени Калашникова (Улан-Удэ) лицей-интернат № 61 - два человека.



Единый государственный экзамен по химии выбрали 793 выпускника, из них высшую оценку получили два участника. Оба из Улан-Удэ – из школы №19 и гимназии № 33.



В ЕГЭ по математике профильного уровня участвовали 1794 человека. 100 баллов получили три участника – из Нижне-Иволгинской средней школы (Иволгинский район), Турунтаевской районной гимназии (Прибайкальский район) и лингвистической гимназия №3.



ЕГЭ по русскому языку сдавали 5276 человек. Результатом в 100 баллов порадовали 20 школьников. Ребята заканчивают следующие школы: Закаменская средняя школа №1, Турунтаевская районная гимназия, Таксимовская средняя школа №3, Лингвистическая гимназия №3 - три участника, улан-удэнская средняя школа № 5, средняя школа №9, гимназия № 14, лицей №27, Бурятская гимназия №29 – два участника, средняя школа № 42, средняя школа № 49, средняя школа № 55, физико-математическая школа №56, Музыкально-гуманитарный лицей имени Аюшеева, лицей-интернат №61- два участника.

