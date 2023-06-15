15 июня

14 июня

Популярное

В Бурятии 35 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В Бурятии 35 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Большинство из них учатся в Улан-Удэ

В Бурятии растёт число выпускников, которые получили максимально возможные 100 баллов за прохождение единого государственного экзамена. По данным на 15 июня, таких ребят в республике насчитывается 35 человек.

Как сообщили в минобрнауки Бурятии, ЕГЭ по литературе сдавали 284 человека, из них 100 баллов получили 10 человек. Школьники-стобалльники представляют следующие учебные заведения: Онохойская средняя школа №2 (Заиграевский район), Гусиноозёрская гимназия (Селенгинский район), Лингвистическая гимназия №3 (Улан-Удэ) – сразу два человека, средняя школа № 12 имени Героя Советского Союза Тулаева (Улан-Удэ), средняя школа № 26 (Улан-Удэ), средняя школа №32 (Улан-Удэ), средняя школа № 47 имени Калашникова (Улан-Удэ) лицей-интернат № 61 - два человека.

Единый государственный экзамен по химии выбрали 793 выпускника, из них высшую оценку получили два участника. Оба из Улан-Удэ – из школы №19 и гимназии № 33.

В ЕГЭ по математике профильного уровня участвовали 1794 человека. 100 баллов получили три участника – из Нижне-Иволгинской средней школы (Иволгинский район), Турунтаевской районной гимназии (Прибайкальский район) и лингвистической гимназия №3.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 5276 человек. Результатом в 100 баллов порадовали 20 школьников. Ребята заканчивают следующие школы: Закаменская средняя школа №1, Турунтаевская районная гимназия, Таксимовская средняя школа №3, Лингвистическая гимназия №3 - три участника, улан-удэнская средняя школа № 5, средняя школа №9, гимназия № 14, лицей №27, Бурятская гимназия №29 – два участника, средняя школа № 42, средняя школа № 49, средняя школа № 55, физико-математическая школа №56, Музыкально-гуманитарный лицей имени Аюшеева, лицей-интернат №61- два участника.
ЕГЭ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась 150 книгами
Библиотека СИЗО в Улан-Удэ пополнилась 150 книгами
Общество, 15.06.2023
Подарок сделали учителя вечерней школы
В Бурятии 35 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Бурятии 35 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Общество, 15.06.2023
Большинство из них учатся в Улан-Удэ
На севере Бурятии вандалы издеваются над фонтаном
На севере Бурятии вандалы издеваются над фонтаном
Общество, 15.06.2023
Его затыкают палками, обрезками досок и проволокой.

В День города в столице Бурятии перекроют несколько улиц
В День города в столице Бурятии перекроют несколько улиц
Общество, 15.06.2023
В центре Улан-Удэ изменится движение транспорта
В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии
В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии
Общество, 15.06.2023
В соревнованиях приняли участие выпускники школ и медицинских колледжей
Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве
Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве
Общество, 15.06.2023
Они будут проводить совместные мероприятия и обмениваться опытом
От кори в Бурятии привили почти 2500 человек
От кори в Бурятии привили почти 2500 человек
Общество, 15.06.2023
Сверхзаразную болезнь успели подхватить несколько жителей республики
В столице Бурятии растёт недовольство жизнью
В столице Бурятии растёт недовольство жизнью
Общество, 15.06.2023
Улан-удэнцев одолел ремонт на Селенгинском мосту

Молодые учёные Бурятии прошли стажировку в монгольском институте химии
Молодые учёные Бурятии прошли стажировку в монгольском институте химии
Общество, 15.06.2023
Они проводят исследования в области технологии производства коллагена
В Бурятии мотострелки отрабатывают навыки стрельбы
В Бурятии мотострелки отрабатывают навыки стрельбы
Общество, 15.06.2023
Более 45 % всех занятий проводится в тёмное время суток
В Улан-Удэ для жителей посёлка Аршан провели «Праздник детства»
В Улан-Удэ для жителей посёлка Аршан провели «Праздник детства»
Общество, 15.06.2023
Мероприятие стало продолжением праздника ко Дню защиты детей
Сотрудник УФСИН из Бурятии получил звание почётного донора России
Сотрудник УФСИН из Бурятии получил звание почётного донора России
Общество, 15.06.2023
Всего в списке почётных доноров прибавилось 25 имён

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^