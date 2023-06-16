16 июня

15 июня

Популярное

«Ни днём, ни ночью покоя нет»: В Бурятии сельчане страдают от ревущих мотоциклов

«Ни днём, ни ночью покоя нет»: В Бурятии сельчане страдают от ревущих мотоциклов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мухоршибирцы заявили, что на них гоняют даже десятилетние дети

Жители мухоршибирского села Саган-Нур жалуются на любителей погонять на мототранспорте. Люди поинтересовались, как найти на них управу. 

- Ни днём, ни ночью покоя нет от этих мотогонщиков в Саган-Нуре. Родители никаких мер не принимают, – заявили сельчане в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».

По словам жителей другого села – Новый Заган – на байках в населённом пункте катаются дети 10-12 лет.

- Почему не работает ГАИ? Родители всё им позволяют и никому дела нет. А другие дети задают вопрос: «Почему им можно, а нам нет?». Маленькие, когда гуляют  на улице, пугаются, потому что (мотоциклы)  летают с ужасной скоростью, – возмущаются они.

Начальник ОГИБДД Мухоршибирского района Сергей Евграфов сообщил, что на минувшей неделе на территории муниципального образования проходил профилактический рейд. В итоге к ответственности привлекли восемь человек. Четыре мотоцикла у нарушителей изъяли и поместили на штрафстоянку.

- Если мотоциклом управляют несовершеннолетние, к административной ответственности за передачу управления им транспортным средством привлекаются родители, – пояснил Сергей Евграфов и добавил, что на следующей неделе оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл» пройдёт в Мухоршибири, Загане и Шаралдае. 
мотоциклисты дети жалобы ГИБДД

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

До +26 потеплеет в Бурятии
До +26 потеплеет в Бурятии
Общество, 16.06.2023
В некоторых районах продолжатся дожди 
В Бурятии разыграют кубок Александра Попова
В Бурятии разыграют кубок Александра Попова
Общество, 15.06.2023
Олимпийский чемпион проведёт автограф-сессию и мастер-класс
В Улан-Удэ представят фотографии из семейных архивов
В Улан-Удэ представят фотографии из семейных архивов
Общество, 15.06.2023
Выставка пройдёт в рамках проекта по сбору родословных
Изобретатели Бурятии и Иркутской области проведут фестиваль
Изобретатели Бурятии и Иркутской области проведут фестиваль
Общество, 15.06.2023
В Иркутске пройдёт межрегиональный фестиваль изобретательства
В Бурятии выберут лучшее фото о сельском хозяйстве
В Бурятии выберут лучшее фото о сельском хозяйстве
Общество, 15.06.2023
Победители получат денежные призы
Корвет «Алдар Цыденжапов» вступил в морской бой с «противником»
Корвет «Алдар Цыденжапов» вступил в морской бой с «противником»
Общество, 15.06.2023
Корабль принимает участие в оперативном учении в Охотском море
Студенты Бурятии могут получить республиканскую стипендию
Студенты Бурятии могут получить республиканскую стипендию
Общество, 15.06.2023
В регионе стартовал конкурс на соискание стипендий
Монголия выделит около 1% ВВП на борьбу с изменением климата
Монголия выделит около 1% ВВП на борьбу с изменением климата
Общество, 15.06.2023
Всего власти планируют направить на эти цели 11,5 млрд долларов
В Иркутске собрались зодчие Сибири
В Иркутске собрались зодчие Сибири
Общество, 15.06.2023
В области стартовал межрегиональный архитектурный фестиваль
Бурятии угрожал опасный вредитель
Бурятии угрожал опасный вредитель
Общество, 15.06.2023
В республике ликвидировали почти три десятка очагов картофельной нематоды
В Бурятии завершён сезон охоты на медведей
В Бурятии завершён сезон охоты на медведей
Общество, 15.06.2023
Охотникам необходимо вернуть разрешения
Уда и Селенга в столице Бурятии пошли на спад
Уда и Селенга в столице Бурятии пошли на спад
Общество, 15.06.2023
Главный приток Байкала опустился сразу на семь сантиметров
В Агинском округе появится бюст Героя России
В Агинском округе появится бюст Героя России
Общество, 15.06.2023
Его установят на аллее Героев в Агинском
В Улан-Удэ раздали гранты в сфере культуры и искусства
В Улан-Удэ раздали гранты в сфере культуры и искусства
Общество, 15.06.2023
Победители получили по 100 тысяч рублей
В Забайкалье в разные дни с 15 июня по 3 июля запретят продавать алкоголь
В Забайкалье в разные дни с 15 июня по 3 июля запретят продавать алкоголь
Общество, 15.06.2023
В крае на время выпускных введён запрет на розничную продажу алкоголя

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^