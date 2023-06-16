Мухоршибирцы заявили, что на них гоняют даже десятилетние дети
Жители мухоршибирского села Саган-Нур жалуются на любителей погонять на мототранспорте. Люди поинтересовались, как найти на них управу.
- Ни днём, ни ночью покоя нет от этих мотогонщиков в Саган-Нуре. Родители никаких мер не принимают, – заявили сельчане в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
По словам жителей другого села – Новый Заган – на байках в населённом пункте катаются дети 10-12 лет.
- Почему не работает ГАИ? Родители всё им позволяют и никому дела нет. А другие дети задают вопрос: «Почему им можно, а нам нет?». Маленькие, когда гуляют на улице, пугаются, потому что (мотоциклы) летают с ужасной скоростью, – возмущаются они.
Начальник ОГИБДД Мухоршибирского района Сергей Евграфов сообщил, что на минувшей неделе на территории муниципального образования проходил профилактический рейд. В итоге к ответственности привлекли восемь человек. Четыре мотоцикла у нарушителей изъяли и поместили на штрафстоянку.
- Если мотоциклом управляют несовершеннолетние, к административной ответственности за передачу управления им транспортным средством привлекаются родители, – пояснил Сергей Евграфов и добавил, что на следующей неделе оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл» пройдёт в Мухоршибири, Загане и Шаралдае.
«Ни днём, ни ночью покоя нет»: В Бурятии сельчане страдают от ревущих мотоциклов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 16.06.2023
В некоторых районах продолжатся дожди
Олимпийский чемпион проведёт автограф-сессию и мастер-класс
Выставка пройдёт в рамках проекта по сбору родословных
В Иркутске пройдёт межрегиональный фестиваль изобретательства
Победители получат денежные призы
Корабль принимает участие в оперативном учении в Охотском море
В регионе стартовал конкурс на соискание стипендий
Всего власти планируют направить на эти цели 11,5 млрд долларов
В области стартовал межрегиональный архитектурный фестиваль
В республике ликвидировали почти три десятка очагов картофельной нематоды
Охотникам необходимо вернуть разрешения
Главный приток Байкала опустился сразу на семь сантиметров
Его установят на аллее Героев в Агинском
Победители получили по 100 тысяч рублей
В крае на время выпускных введён запрет на розничную продажу алкоголя