«Ни днём, ни ночью покоя нет»: В Бурятии сельчане страдают от ревущих мотоциклов

Мухоршибирцы заявили, что на них гоняют даже десятилетние дети



Жители мухоршибирского села Саган-Нур жалуются на любителей погонять на мототранспорте. Люди поинтересовались, как найти на них управу.



- Ни днём, ни ночью покоя нет от этих мотогонщиков в Саган-Нуре. Родители никаких мер не принимают, – заявили сельчане в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



По словам жителей другого села – Новый Заган – на байках в населённом пункте катаются дети 10-12 лет.



- Почему не работает ГАИ? Родители всё им позволяют и никому дела нет. А другие дети задают вопрос: «Почему им можно, а нам нет?». Маленькие, когда гуляют на улице, пугаются, потому что (мотоциклы) летают с ужасной скоростью, – возмущаются они.



Начальник ОГИБДД Мухоршибирского района Сергей Евграфов сообщил, что на минувшей неделе на территории муниципального образования проходил профилактический рейд. В итоге к ответственности привлекли восемь человек. Четыре мотоцикла у нарушителей изъяли и поместили на штрафстоянку.



- Если мотоциклом управляют несовершеннолетние, к административной ответственности за передачу управления им транспортным средством привлекаются родители, – пояснил Сергей Евграфов и добавил, что на следующей неделе оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл» пройдёт в Мухоршибири, Загане и Шаралдае.

