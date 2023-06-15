Гражданам запрещено заходить и заезжать в лес
В период с 10 июня по 30 июня включительно в связи с установлением особого противопожарного режима в лесах Бурятии на территории всех выделов и кварталов лесных участков национального парка «Тункинский» ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, принадлежащих гражданам.
Исключением стали сквозной проезд по дорогам общего пользования, посещение мест массового посещения граждан, мест сбора дикоросов и посещение экологических троп «Первый водопад реки Кынгарга», «Пик Любви», «Хонгор Уула», «Саянай зурхэн», «Шандагатайский вулкан», «Вулкан Черского», «Серебряное озеро», «Хрустальное озеро», «Пик Хулугайша», «Халуун угун», «Шумакский тоом», «Пик Галина». Места массового посещения граждан и места сбора дикоросов перечислены в приложениях к приказу №93, который можно найти в официальной группе нацпарка в «ВКонтакте».
За соблюдением правил будут следить государственные инспекторы, оперативные группы ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», сообщили в его пресс-службе.
В нацпарке Бурятии продлён особый противопожарный режим
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