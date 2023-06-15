В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии

В соревнованиях приняли участие выпускники школ и медицинских колледжей



В Улан-Удэ состоялась ежегодная медико-биологическая олимпиада для выпускников школ и медицинских колледжей. Организатором стал медицинский институт БГУ, сообщили в минобрнауки Бурятии.



Будущие медики со всей Бурятии проверили знания по предметам медико-биологического профиля.



Победителем стал Владимир Э. из республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1. Второе место занял Клим Д. из Хоринской средней общеобразовательной школы №2 имени Гагарина. Третье место досталось Тумэну Б. из средней общеобразовательной школы Поселья.



Победителям и призёрам олимпиады вручили дипломы с уникальными идентификаторами дополнительных баллов индивидуальных достижений. Эти знаки отличия будут учитываться, если призёры решат поступать в БГУ.



В будущем олимпиада будет проводиться дистанционно с участием ребят из удалённых районов.

