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В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии

В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии
Общество,  Фото:pixabay.com
В соревнованиях приняли участие выпускники школ и медицинских колледжей

В Улан-Удэ состоялась ежегодная медико-биологическая олимпиада для выпускников школ и медицинских колледжей. Организатором стал медицинский институт БГУ, сообщили в минобрнауки Бурятии.

Будущие медики со всей Бурятии проверили знания по предметам медико-биологического профиля.

Победителем стал Владимир Э. из республиканского Бурятского национального лицея-интерната №1. Второе место занял Клим Д. из Хоринской средней общеобразовательной школы №2 имени Гагарина. Третье место досталось Тумэну Б. из средней общеобразовательной школы Поселья.

Победителям и призёрам олимпиады вручили дипломы с уникальными идентификаторами дополнительных баллов индивидуальных достижений. Эти знаки отличия будут учитываться, если призёры решат поступать в БГУ.

В будущем олимпиада будет проводиться дистанционно с участием ребят из удалённых районов. 
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