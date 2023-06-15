15 июня

14 июня

Популярное

Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве

Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве
Общество,  Фото:предоставлено минобрнауки Бурятии
Они будут проводить совместные мероприятия и обмениваться опытом

14 июня в Бурятском республиканском педагогическом колледже был подписан меморандум о сотрудничестве с педагогическим высшим колледжем имени Бейсена Ахметова в Казахстане. Мероприятие прошло в онлайн-формате.

Главным предметом соглашения стало сотрудничество по развитию потенциала обоих колледжей. Так, стороны будут вместе проводить мероприятия, обмениваться профессиональным опытом, продвигать лучшие образовательные практики, вместе работать в экспертных группах.

– Мы продолжаем продвигать свои собственные достижения, транслировать лучшие отечественные практики и укреплять сотрудничество как с образовательными организациями Китая, Монголии и других дружественных с нами стран, так и с колледжами и техникумами нашей республики, других регионов России. И глобализация для нас в преддверии 100-летия колледжа остаётся важной составляющей в развитии образовательной экосистемы колледжа, - заявила директор Бурятского республиканского педагогического колледжа Соелма Нимбуева.

колледж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии
В Бурятии будущие врачи соревновались в олимпиаде по биологии и химии
Общество, 15.06.2023
В соревнованиях приняли участие выпускники школ и медицинских колледжей
Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве
Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве
Общество, 15.06.2023
Они будут проводить совместные мероприятия и обмениваться опытом
От кори в Бурятии привили почти 2500 человек
От кори в Бурятии привили почти 2500 человек
Общество, 15.06.2023
Сверхзаразную болезнь успели подхватить несколько жителей республики
В столице Бурятии растёт недовольство жизнью
В столице Бурятии растёт недовольство жизнью
Общество, 15.06.2023
Улан-удэнцев одолел ремонт на Селенгинском мосту

Молодые учёные Бурятии прошли стажировку в монгольском институте химии
Молодые учёные Бурятии прошли стажировку в монгольском институте химии
Общество, 15.06.2023
Они проводят исследования в области технологии производства коллагена
В Бурятии мотострелки отрабатывают навыки стрельбы
В Бурятии мотострелки отрабатывают навыки стрельбы
Общество, 15.06.2023
Более 45 % всех занятий проводится в тёмное время суток
В Улан-Удэ для жителей посёлка Аршан провели «Праздник детства»
В Улан-Удэ для жителей посёлка Аршан провели «Праздник детства»
Общество, 15.06.2023
Мероприятие стало продолжением праздника ко Дню защиты детей
Сотрудник УФСИН из Бурятии получил звание почётного донора России
Сотрудник УФСИН из Бурятии получил звание почётного донора России
Общество, 15.06.2023
Всего в списке почётных доноров прибавилось 25 имён
В Агинском округе проведут чемпионат «hуур харбаан»
В Агинском округе проведут чемпионат «hуур харбаан»
Общество, 15.06.2023
Он состоится в дни чемпионата России в Агинском

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^