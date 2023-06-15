Колледжи Бурятии и Казахстана договорились о сотрудничестве

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки Бурятии

Они будут проводить совместные мероприятия и обмениваться опытом



14 июня в Бурятском республиканском педагогическом колледже был подписан меморандум о сотрудничестве с педагогическим высшим колледжем имени Бейсена Ахметова в Казахстане. Мероприятие прошло в онлайн-формате.



Главным предметом соглашения стало сотрудничество по развитию потенциала обоих колледжей. Так, стороны будут вместе проводить мероприятия, обмениваться профессиональным опытом, продвигать лучшие образовательные практики, вместе работать в экспертных группах.



– Мы продолжаем продвигать свои собственные достижения, транслировать лучшие отечественные практики и укреплять сотрудничество как с образовательными организациями Китая, Монголии и других дружественных с нами стран, так и с колледжами и техникумами нашей республики, других регионов России. И глобализация для нас в преддверии 100-летия колледжа остаётся важной составляющей в развитии образовательной экосистемы колледжа, - заявила директор Бурятского республиканского педагогического колледжа Соелма Нимбуева.



