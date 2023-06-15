В Бурятии разыграют кубок Александра Попова

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Олимпийский чемпион проведёт автограф-сессию и мастер-класс



16 и 17 июня в Бурятии пройдут соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



Спортивное событие начнётся в 10:30 с автограф-сессии с четырёхкратным олимпийским чемпионом по плаванию, пятикратным серебряным призёром Олимпийских игр, шестикратным чемпионов мира, 21-кратным чемпионом Европы, многократным рекордсменом мира и Европы Александром Поповым. Торжественное открытие турнира пройдёт в 11:15, а в 15:00 состоится мастер-класс с именитым спортсменом.



Напомним, что Александр Попов начал свою рабочую поездку в Бурятию с посещения Байкальского молодёжного форума, где он уже успел пообщаться с представителями молодёжи. Об этом рассказали в министерстве спорта РБ.



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