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В Бурятии разыграют кубок Александра Попова

В Бурятии разыграют кубок Александра Попова
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Олимпийский чемпион проведёт автограф-сессию и мастер-класс

16 и 17 июня в Бурятии пройдут соревнования по плаванию «Кубок Александра Попова». Турнир состоится в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Спортивное событие начнётся в 10:30 с автограф-сессии с четырёхкратным олимпийским чемпионом по плаванию, пятикратным серебряным призёром Олимпийских игр, шестикратным чемпионов мира, 21-кратным чемпионом Европы, многократным рекордсменом мира и Европы Александром Поповым. Торжественное открытие турнира пройдёт в 11:15, а в 15:00 состоится мастер-класс с именитым спортсменом.

Напомним, что Александр Попов начал свою рабочую поездку в Бурятию с посещения Байкальского молодёжного форума, где он уже успел пообщаться с представителями молодёжи. Об этом рассказали в министерстве спорта РБ.

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