В Бурятии завершён сезон охоты на медведей

Охотникам необходимо вернуть разрешения



С 10 июня в Бурятии закрылся сезон добычи бурого медведя. Возврат разрешений охотникам необходимо осуществить в десятидневный срок, то есть до 20 июня.



- Гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, в автоматическом режиме программой ГИС «Охота Республики Бурятия» будет лишён возможности получить разрешение на охоту в течении года при подаче заявлений на получение такой услуги, - сообщили в республиканской службе по контролю и надзору в сфере природопользования.



Напомним, что возврат разрешений осуществляется по месту их получения. Если разрешения выписаны на территорию общедоступных охотугодий, то возврат осуществляется в Бурприроднадзоре. Если разрешение получено в закреплённых охотугодьях, то возврат необходимо осуществлять юридическому лицу, у которого оно было получено.

