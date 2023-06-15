Охотникам необходимо вернуть разрешения
С 10 июня в Бурятии закрылся сезон добычи бурого медведя. Возврат разрешений охотникам необходимо осуществить в десятидневный срок, то есть до 20 июня.
- Гражданин, не направивший сведения о добытых охотничьих ресурсах в сроки, предусмотренные ранее выданным разрешением, в автоматическом режиме программой ГИС «Охота Республики Бурятия» будет лишён возможности получить разрешение на охоту в течении года при подаче заявлений на получение такой услуги, - сообщили в республиканской службе по контролю и надзору в сфере природопользования.
Напомним, что возврат разрешений осуществляется по месту их получения. Если разрешения выписаны на территорию общедоступных охотугодий, то возврат осуществляется в Бурприроднадзоре. Если разрешение получено в закреплённых охотугодьях, то возврат необходимо осуществлять юридическому лицу, у которого оно было получено.
В Бурятии завершён сезон охоты на медведей
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