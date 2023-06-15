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От кори в Бурятии привили почти 2500 человек

От кори в Бурятии привили почти 2500 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сверхзаразную болезнь успели подхватить несколько жителей республики

Минувшей весной в Бурятии произошла вспышка кори. В конце марта первых инфицированных выявили в Кяхтинском районе. Заразу привезла туда местная жительница, прилетевшая из Москвы. Она месяц работала в российской столице.

Вскоре корь подхватил ещё один человек. В начале апреля оба заболевших выздоровели и их выписали из больницы. В конце месяца стало известно ещё о трёх заразившихся. Круг контактных лиц составил 600 человек.

Так называемая подчищающая иммунизация против кори в Бурятии продолжается – сейчас вакцинируют ранее не болевших и непривитых. Защиту от инфекции получили уже более 2400 человек. Об этом рассказал руководитель Роспотребнадзора по РБ Сергей Ханхареев.

- Подчищающей иммунизации подлежат все не болевшие, непривитые или привитые однократно, а также те, у кого сведений о прививках – до 35 лет включительно, – пояснил главный санврач Бурятии.

Прививают и людей до 55-ти лет, которые входят в группы риска – это сотрудники медучреждений, образовательных и торговых организаций, представители транспортной, коммунальной и социальной сфер.

Жителям республики старшее 55-ти вакцинация требуется только в том случае, если они контактировали с заболевшими.  
корь болезнь вакцинация

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