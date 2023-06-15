Корвет «Алдар Цыденжапов» вступил в морской бой с «противником»

Общество, Фото: пресс-служба минобороны РФ

Корабль принимает участие в оперативном учении в Охотском море



Экипажи корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе тактической группы провели артиллерийские стрельбы в ходе отработки учебно-боевых задач в акватории Охотского моря в рамках оперативного учения.



- По замыслу эпизода во время выполнения задач по предназначению в Охотском море личный состав одного из кораблей обнаружил судно без опознавательных знаков. При попытке корвета Тихоокеанского флота сблизиться с морской целью, «противник» открыл огонь из артиллерийских орудий. Экипажи корветов «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» незамедлительно вступили в условный морской бой с «нарушителем», - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Боевые расчёты кораблей открыли ответный огонь по надводной цели из корабельных артиллерийских установок А-190. После прямого попадания по «вражескому» кораблю экипажи выполнили постановку пассивных помех ближнего рубежа. Далее корветы совершили ложный манёвр и повторным артиллерийским огнём уничтожили корабль условного противника. После успешного выполнения задач корабельная тактическая группа продолжила выполнение задач.



Всего в учении группировки сил ТОФ задействованы более 60 боевых кораблей и судов обеспечения флота, порядка 35 летательных аппаратов морской авиации, береговые войска и более 11 тыс. военнослужащих. В настоящее время силы флота развёрнуты в назначенных районах и в составе различных корабельных тактических групп отрабатывают практические задачи по планам учения.



В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота (ТОФ) на 2023 год в период с 5 по 20 июня в акватории Японского и Охотского морей под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.

