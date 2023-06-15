Более 45 % всех занятий проводится в тёмное время суток
В Бурятии военнослужащие мотострелкового соединения выполняют учебно-боевые задачи на полигоне «Бурдуны» в рамках интенсивной боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Мотострелки ведут огонь из БМП-2 с ходу по целям на земле и в воздухе, используя автоматическую 30-мм пушку. Стрельба ведётся с выполнением различных огневых задач и использованием всего комплекса вооружения боевой машины.
Кроме того, снайперы и гранатомётчики отработают навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различные дистанции.
Более 45 % всех занятий проводится в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.
Завершится этап подготовки военнослужащих боевыми стрельбами в рамках проведения контрольной проверки за летний период обучения.
В Бурятии мотострелки отрабатывают навыки стрельбы
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