В Бурятии мотострелки отрабатывают навыки стрельбы

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Более 45 % всех занятий проводится в тёмное время суток



В Бурятии военнослужащие мотострелкового соединения выполняют учебно-боевые задачи на полигоне «Бурдуны» в рамках интенсивной боевой подготовки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Мотострелки ведут огонь из БМП-2 с ходу по целям на земле и в воздухе, используя автоматическую 30-мм пушку. Стрельба ведётся с выполнением различных огневых задач и использованием всего комплекса вооружения боевой машины.



Кроме того, снайперы и гранатомётчики отработают навыки выбора и оборудования огневых позиций, скрытного передвижения на поле боя, наблюдения и разведки целей, ведения огня на различные дистанции.



Более 45 % всех занятий проводится в тёмное время суток с использованием приборов ночного видения.



Завершится этап подготовки военнослужащих боевыми стрельбами в рамках проведения контрольной проверки за летний период обучения.

