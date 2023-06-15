В крае на время выпускных введён запрет на розничную продажу алкоголя
В Чите и районах Забайкальского края в разные дни с 15 июня по 3 июля из-за проведения выпускных вечеров в образовательных учреждениях будет запрещена продажа алкогольной продукции в розницу.
- Продажа алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки, в дни запретов является административным правонарушением и влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, - рассказал ведущий специалист отдела надзора за соблюдением обязательных требований оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции Илья Лёвин.
Список дат и населённых пунктов края, на территории которых будет действовать «сухой закон» во время выпускных вечеров, размещён на сайте региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края.
- В случае, если власти на местах перенесли или отменили праздничное мероприятие, запрет на розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции также переносится на другую дату или отменяется. Если на территории муниципального образования не предусмотрено проведение выпускных вечеров, запрет на реализацию алкогольной продукции не действует, - пояснили в службе.
В Забайкалье в разные дни с 15 июня по 3 июля запретят продавать алкоголь
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