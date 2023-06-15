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В Улан-Удэ остановили пьяную женщину, а она оказалась в розыске

В Улан-Удэ остановили пьяную женщину, а она оказалась в розыске
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Бдительность проявили росгвардейцы

В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны в районе автовокзала обратили внимание на подозрительных пьяных граждан.

Их остановили для проверки документов. Так выяснилось, что одна из женщин находится в оперативном розыске.

- 47-летняя жительница Иволгинского района уклоняется от уплаты алиментов на содержание своих трёх дочерей. Девочек воспитывает её родственница, а задолженность нерадивой матери составляет свыше 400 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанную гражданку передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения. 
Росгвардия розыск

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