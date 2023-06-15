В Улан-Удэ остановили пьяную женщину, а она оказалась в розыске

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Бдительность проявили росгвардейцы



В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны в районе автовокзала обратили внимание на подозрительных пьяных граждан.



Их остановили для проверки документов. Так выяснилось, что одна из женщин находится в оперативном розыске.



- 47-летняя жительница Иволгинского района уклоняется от уплаты алиментов на содержание своих трёх дочерей. Девочек воспитывает её родственница, а задолженность нерадивой матери составляет свыше 400 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



Задержанную гражданку передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения.

