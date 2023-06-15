Бдительность проявили росгвардейцы
В Улан-Удэ сотрудники группы задержания вневедомственной охраны в районе автовокзала обратили внимание на подозрительных пьяных граждан.
Их остановили для проверки документов. Так выяснилось, что одна из женщин находится в оперативном розыске.
- 47-летняя жительница Иволгинского района уклоняется от уплаты алиментов на содержание своих трёх дочерей. Девочек воспитывает её родственница, а задолженность нерадивой матери составляет свыше 400 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанную гражданку передали судебному приставу-исполнителю для принятия правого решения.
В Улан-Удэ остановили пьяную женщину, а она оказалась в розыске
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