На севере Бурятии вандалы издеваются над фонтаном

Его затыкают палками, обрезками досок и проволокой.
В прошлом году в парке Северобайкальска появился светящийся пешеходный фонтан. Подобный есть в Улан-Удэ, на площади Революции. Его водная часть скрыта под землёй, в специальной подземной чаше, а струи устремляются из неё прямо вверх, взлетая над поверхностью.
Местные жители массово жалуются в районной группе «Северобайкальск-инфо.24/7», что сооружение не функционирует, хотя этого очень ждут дети. К тому же территория около него грязная, а клумбы заросли сорняками.
В комитете по управлению городским хозяйством рассказали, что сейчас ведутся пусконаладочные работы. Фонтан должны запустить до следующего воскресенья, 25 июня.
Северобайкальцев призвали относиться к нему бережнее – не засыпать туда песок и «не загораживать струи воды (форсунки) камнями, досками и другими предметами».
- А самое главное – не затыкать их палками, обрезками досок и проволокой. К сожалению, в первые три дня предварительного запуска такие факты имели место, – подчеркнули в КУГХ.
Тех, кто испортит фонтан, пообещали привлекать к ответственности. Рядом установили камеры – по ним и будут искать злоумышленников.
На днях в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» опубликовали видео, сделанное в зоне отдыха. Очевидцы рассказали, что семья – супруги и их ребёнок – закрывали отверстия для струй ногами. Другие местные жители осудили земляков: «Как обезьянки, которым город показали впервые. Закрывать ногами отверстия для воды – это ещё додуматься надо».
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