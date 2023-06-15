Ему было 49 лет
В четверг, 15 июня, в Кяхтинском районе Бурятии проводят в последний путь 49-летнего Павла Новокрещина, чья жизнь оборвалась во время специальной военной операции.
Прощение пройдёт в Кяхте. Траурная церемония состоится у здания РСК «Олимп», сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».
Павел Васильевич родился в прибайкальском селе Горячинск 22 апреля 1974 года. В 1992-ом окончил среднее профессионально-техническое училище в Улан-Удэ, выучившись на крановщика. В июле 1996-го поступил на военную службу по контракту, а с 2008-го трудился сборщиком мебели в торговом центре.
В сентябре 2022-го наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.
В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мероприятие стало продолжением праздника ко Дню защиты детей
Ему было 49 лет
Всего в списке почётных доноров прибавилось 25 имён
Она сама вышла на связь с земляками
Церемония прошла в Кабанском районе
Всего выплачено почти 735 млн
Он состоится в дни чемпионата России в Агинском
Республиканские соревнования примет Кижингинский район
Местные жители пристыдили за это чиновников
В Улан-Удэ днём максимум +18
Участие примут команды из Бурятии, Иркутской области, Монголии и Хакасии
В Кызыле прозвучат «Фанфары в Центре Азии»
Его проведут на горе Ехэ Ёрдо
Акция объединит по всей стране миллионы любителей ходьбы
Мероприятие посвятят 100-летию Республики Бурятия