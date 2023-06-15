В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным

Ему было 49 лет



В четверг, 15 июня, в Кяхтинском районе Бурятии проводят в последний путь 49-летнего Павла Новокрещина, чья жизнь оборвалась во время специальной военной операции.



Прощение пройдёт в Кяхте. Траурная церемония состоится у здания РСК «Олимп», сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».



Павел Васильевич родился в прибайкальском селе Горячинск 22 апреля 1974 года. В 1992-ом окончил среднее профессионально-техническое училище в Улан-Удэ, выучившись на крановщика. В июле 1996-го поступил на военную службу по контракту, а с 2008-го трудился сборщиком мебели в торговом центре.



В сентябре 2022-го наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации.

