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В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным

В Бурятии простятся с погибшим на СВО мобилизованным
Общество,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Ему было 49 лет

В четверг, 15 июня, в Кяхтинском районе Бурятии проводят в последний путь 49-летнего Павла Новокрещина, чья жизнь оборвалась во время специальной военной операции. 

Прощение пройдёт в Кяхте. Траурная церемония состоится у здания РСК «Олимп», сообщается в районной группе «Кяхта-инфо.24/7».

Павел Васильевич родился в прибайкальском селе Горячинск 22 апреля 1974 года. В 1992-ом окончил среднее профессионально-техническое училище в Улан-Удэ, выучившись на крановщика. В июле 1996-го поступил на военную службу по контракту, а с 2008-го трудился сборщиком мебели в торговом центре.

В сентябре 2022-го наш земляк отправился на СВО в рамках объявленной в стране частичной мобилизации. 
смерть

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