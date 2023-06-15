Молодёжные центры Бурятии и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве







Предметом соглашения стало оказание взаимных услуг, обмен сведениями, участие в совместных мероприятиях.



- Теперь молодёжные центры Беларуси и Бурятии будут воплощать в жизнь совместные мероприятия, разрабатывать совместные методические материалы по работе с молодёжью. Тематика патриотизма, профилактики преступлений, творчества является приоритетным направлением соглашения, - сообщает минобразования Беларуси.



Молодёжный центр Бурятии и молодёжный центр Республики Беларусь подписали соглашение о международном сотрудничестве. Состоялось это событие 14 июня в Кабанском районе Бурятии.В церемонии подписания участвовали заместитель начальника центра Антон Сорокин с белорусской стороны и руководитель молодёжного центра Бурятии Замбал Санжиев.