15 июня

14 июня

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Молодёжные центры Бурятии и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

Молодёжные центры Бурятии и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
Общество, 
Церемония прошла в Кабанском районе

Молодёжный центр Бурятии и молодёжный центр Республики Беларусь подписали соглашение о международном сотрудничестве. Состоялось это событие 14 июня в Кабанском районе Бурятии.

В церемонии подписания участвовали заместитель начальника центра Антон Сорокин с белорусской стороны и руководитель молодёжного центра Бурятии Замбал Санжиев.

 
Предметом соглашения стало оказание взаимных услуг, обмен сведениями, участие в совместных мероприятиях.

- Теперь молодёжные центры Беларуси и Бурятии будут воплощать в жизнь совместные мероприятия, разрабатывать совместные методические материалы по работе с молодёжью. Тематика патриотизма, профилактики преступлений, творчества является приоритетным направлением соглашения, - сообщает минобразования Беларуси. 
Белоруссия

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