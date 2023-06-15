В Бурятии сегодня ухудшится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём максимум +18



В Бурятии сегодня, 15 июня, ожидается ухудшение погоды. По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике переменная облачность, местами дожди, в горах юго-запада, южного Байкала и севера с мокрым снегом.



Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-20. Температура днём +15,+20, а местами всего +9,+14.



В Улан-Удэ к утру дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +16,+18.



