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В Бурятии сегодня ухудшится погода

В Бурятии сегодня ухудшится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ днём максимум +18

В Бурятии сегодня, 15 июня, ожидается ухудшение погоды. По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике переменная облачность, местами дожди, в горах юго-запада, южного Байкала и севера с мокрым снегом.

Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-20. Температура днём +15,+20, а местами всего +9,+14.

В Улан-Удэ к утру дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +16,+18.

прогноз погоды

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