В Улан-Удэ днём максимум +18
В Бурятии сегодня, 15 июня, ожидается ухудшение погоды. По данным Бурятского Гидрометцентра, в республике переменная облачность, местами дожди, в горах юго-запада, южного Байкала и севера с мокрым снегом.
Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах до 15-20. Температура днём +15,+20, а местами всего +9,+14.
В Улан-Удэ к утру дождь, днём без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура днём +16,+18.
В Бурятии сегодня ухудшится погода
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Общество, 15.06.2023
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