В пригородном районе Бурятии машины рассыпаются на убитой дороге

Жители Тарбагатайского района Бурятии недовольны состоянием дороги, ведущей от Хандагатая в Барыкино-Ключи. По словам сельчан, ездить по ней невозможно.
- Машины на ходу разбираются. Такое чувство, что в этих деревнях живут одни миллионеры. Вы сами хотя бы проехали по ней на своих автомобилях, – пожаловались люди властям в районной группе «Тарбагатай-инфо 24/7». – Позор всему району – где-то асфальт, а тут даже грейдер не ходит с середины зимы.
Руководитель дорожно-эксплуатационного управления Тарбагатайского района Наталья Соболева отметила, что дорогу уже отгрейдировали. «Грейдирование также сделали в селе Верхний Жирим», – отметила она.
- Ломаются не только машины, но и люди. Отваливаются почки, печень, может и позвоночник высыпаться. А ещё стабильное сотрясение мозга. Большая вероятность получить черепно-мозговую травму – уже не говоря, какой моральный ущерб – возмущались сельчане в районной группе «Мухоршибирь-инфо.24/7». – Одна поездка приравнивается к году жизни.
Мухоршибирцы в шутку даже предложили властям установить в начале трассы знак «с перечнем травм и хронических заболеваний», которые можно получить вместе с поездкой.