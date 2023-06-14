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В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»

В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Работы должны быть завершены к осени

В микрорайоне Загорск в Улан-Удэ обновляют дорогу по улице Краснодонская, недалеко от КДЦ «Рассвет».

Участок протяжённостью 780 метров ремонтирует подрядная организация «Структура». Дорожники провели демонтаж, установили новые бортовые камни, провели отсыпку, строятся тротуары. В ближайшее время проезжую часть асфальтируют в два слоя, сообщили в мэрии.

Срок завершения работ – 1 сентября этого года.



Также в микрорайоне идёт ремонт дорог по улицам Севастопольская, Краснодонская, дороги от ул. Северо-Восточная до ул. Камова, Туполева и Яковлева и по улице Гастелло.

Все выбранные для ремонта дороги социально важны. В том числе они обеспечивают подъездной путь к детсадам и школам, учреждениям культуры, больницам, поликлиникам, базам отдыха и гостиницам.

Гарантийный срок объектов составляет пять лет.

Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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