В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»









В микрорайоне Загорск в Улан-Удэ обновляют дорогу по улице Краснодонская, недалеко от КДЦ «Рассвет».Участок протяжённостью 780 метров ремонтирует подрядная организация «Структура». Дорожники провели демонтаж, установили новые бортовые камни, провели отсыпку, строятся тротуары. В ближайшее время проезжую часть асфальтируют в два слоя, сообщили в мэрии.Срок завершения работ – 1 сентября этого года.Также в микрорайоне идёт ремонт дорог по улицам Севастопольская, Краснодонская, дороги от ул. Северо-Восточная до ул. Камова, Туполева и Яковлева и по улице Гастелло.Все выбранные для ремонта дороги социально важны. В том числе они обеспечивают подъездной путь к детсадам и школам, учреждениям культуры, больницам, поликлиникам, базам отдыха и гостиницам.Гарантийный срок объектов составляет пять лет.Ремонт ведётся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».