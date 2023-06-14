На республику надвигается сильный ветер
В Бурятии объявили штормовое предупреждение. По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 15 июня, погода в республике ухудшится, а ветер усилится. На юге Байкала его порывы будут достигать 24 метров в секунду.
В республиканском управлении МЧС жителей призвали соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить на улицу во время сильного ветра. А ещё спасатели рекомендуют не оставлять без присмотра детей.
В ведомстве напомнили: сейчас в Бурятии действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса и разведение открытого огня в это время под запретом. Туристам в непогоду советуют воздержаться от выхода на туристические и горные маршруты.
Штормовое предупреждение: В Бурятии испортится погода
Общество, Фото:
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