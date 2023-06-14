В Бурятии любители сыграют в чемпионат по мини-футболу

Игры пройдут в июне-сентябре



В Бурятии объявлено о проведении соревнований по мини-футболу «Чемпионат ЛФЛ РБ. 2023». Планируемые сроки проведения турнира: июнь-сентябрь этого года. Об этом сообщила республиканская любительская футбольная лига.



Чемпионат пройдёт как круговой турнир без плей-офф с разделением на лиги в игровом формате 5х5. Играть будут по 2 тайма по 20 минут. Игровыми площадками станут территории ФСК и УВО.



Заседание судейской коллегии состоится 15 июня в школе №42. Явка представителей команд строго обязательна: будет определяться окончательный формат проведения и организационные вопросы.



Возрастное ограничение: 0+.

