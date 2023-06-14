Облаву на них устроят на Бурводе
В этот четверг, 15 июня, в столице Бурятии пройдёт очередной «собачий» рейд. Отлавливать бездомных псов будут в микрорайоне Заречный. А специальные мобильные группы проверят, соблюдают ли местные жители правила содержания своих питомцев.
У въезда в СНТ «Профсоюзник» (конечная остановка маршрутов № 2 и 82) с 10:00 до 15:00 развернут ветпункт, где все желающие смогут бесплатно привить своих животных от бешенства, а за определённую сумму – зарегистрировать их и установить специальный чип. Заявки на отлов и сообщения о нарушении правил содержания четвероногих принимают в оперштабе по телефону 8-9025-301-708.
С собой нужно взять ветпаспорт. Если таковой отсутствует, есть возможность приобрести его прямо на месте, рассказали в комитете городского хозяйства.
В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак
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