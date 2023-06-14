Участие примут команды из Бурятии, Иркутской области, Монголии и Хакасии
В Улан-Удэ состоится турнир по хоккею с шайбой среди юношей и девушек 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения «Кубок IceМетр». Участниками соревнований станут спортсмены из Монголии, Хакасии, Иркутской области и Бурятии.
Турнир пройдёт с 16 по 18 июня. Местом проведения станет ледовая арена «IceМетр». Вход на соревнования свободный.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ разыграют кубок по хоккею
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