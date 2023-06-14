В районе Бурятии вместо школьного вальса на выпускном решили устроить флешмоб

Его приурочат к столетию республики и муниципалитета





Жителей Селенгинского района Бурятии обеспокоила ситуация с предстоящими выпускными вечерами в школах. Торжество наметили на следующую неделю. Сельчане заявили, что подготовка к нему стартовала чуть ли не в начале года.- Дети каждый раз танцуют вальс. Думали, он будет и в этом году. Но сейчас говорят, что вальс танцевать не станут, а устроят флешмоб, – сообщили сельчане в районной группе «Селенга-инфо.24/7» и поинтересовались, «кто и почему так решил».Начальник районного управления образования Евгения Антохонова пояснила, что программа выпускного вечера ещё формируется. А флешмоб хотят приурочить к столетию республики Бурятия и самого Селенгинского района.- Поэтому приняли решение сделать красивое финальное выступление, объединяющее всех выпускников школ, – подчеркнула руководитель РУО.Вальс же, по словам Евгении Антохоновой, выпускники обычно танцуют на последнем звонке. «На выступлении на центральной площади проводится отбор по уровню и качеству исполнения», – добавила она.