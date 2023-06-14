В районе Бурятии вместо школьного вальса на выпускном решили устроить флешмоб

Его приурочат к столетию республики и муниципалитета
Жителей Селенгинского района Бурятии обеспокоила ситуация с предстоящими выпускными вечерами в школах. Торжество наметили на следующую неделю. Сельчане заявили, что подготовка к нему стартовала чуть ли не в начале года.
- Дети каждый раз танцуют вальс. Думали, он будет и в этом году. Но сейчас говорят, что вальс танцевать не станут, а устроят флешмоб, – сообщили сельчане в районной группе «Селенга-инфо.24/7» и поинтересовались, «кто и почему так решил».
Начальник районного управления образования Евгения Антохонова пояснила, что программа выпускного вечера ещё формируется. А флешмоб хотят приурочить к столетию республики Бурятия и самого Селенгинского района.
- Поэтому приняли решение сделать красивое финальное выступление, объединяющее всех выпускников школ, – подчеркнула руководитель РУО.
Вальс же, по словам Евгении Антохоновой, выпускники обычно танцуют на последнем звонке. «На выступлении на центральной площади проводится отбор по уровню и качеству исполнения», – добавила она.
На республику надвигается сильный ветер
Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии
В парке Хоринска планируют разместить лукодром, пирс на реке и «Древо жизни»
Его приурочат к столетию республики и муниципалитета
Облаву на них устроят на Бурводе
Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют
Соответствующий закон подписал президент
В Улан-Удэ летом ещё дважды введут сухой закон
Мероприятие стало подарком к 100-летию республики
Их изъяли у людей, пересекавших госграницу
Дмитрий Попов планировал издать книгу об СВО
Мужчину пришлось госпитализировать принудительно
Отличились выпускники из семи школ
День здоровья проходит 14 июня
По телефону можно узнать свой избирательный участок и как проголосовать на дому