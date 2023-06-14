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В районе Бурятии вместо школьного вальса на выпускном решили устроить флешмоб

В районе Бурятии вместо школьного вальса на выпускном решили устроить флешмоб
Общество,  Фото:pixabay.com
Его приурочат к столетию республики и муниципалитета

Жителей Селенгинского района Бурятии обеспокоила ситуация с предстоящими выпускными вечерами в школах. Торжество наметили на следующую неделю. Сельчане заявили, что подготовка к нему стартовала чуть ли не в начале года.

- Дети каждый раз танцуют вальс. Думали, он будет и в этом году. Но сейчас говорят, что вальс танцевать не станут, а устроят флешмоб, – сообщили сельчане в районной группе «Селенга-инфо.24/7» и поинтересовались, «кто и почему так решил».

Начальник районного управления образования Евгения Антохонова пояснила, что программа выпускного вечера ещё формируется. А флешмоб хотят приурочить к столетию республики Бурятия и самого Селенгинского района. 

- Поэтому приняли решение сделать красивое финальное выступление, объединяющее всех выпускников школ, – подчеркнула руководитель РУО. 

Вальс же, по словам Евгении Антохоновой, выпускники обычно танцуют на последнем звонке. «На выступлении на центральной площади проводится отбор по уровню и качеству исполнения», – добавила она. 
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