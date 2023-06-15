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В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию

В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Республиканские соревнования примет Кижингинский район

С 17 по 18 июня в Кижингинском районе Бурятии состоится чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в селе Кижинга, в лагере «Хэжэнгэ». К участию допускаются участники из муниципальных образований Бурятии и других регионов РФ в 15 возрастных группах.

17 июня в 13:00 спортсмены посоревнуются на дистанции в дисциплине «кросс-спринт». Вечером, в 22:00, будет проведён ночной старт в дисциплине «кросс-выбор».

18 июня в 11:00 чемпионат и первенство Бурятии продолжатся в дисциплине «кросс-выбор». Победителей и призёров личном зачёте наградят медалями и дипломами соответствующих степеней.

Возрастное ограничение: 0+.
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