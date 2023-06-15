Республиканские соревнования примет Кижингинский район
С 17 по 18 июня в Кижингинском районе Бурятии состоится чемпионат и первенство республики по спортивному ориентированию. Соревнования пройдут в селе Кижинга, в лагере «Хэжэнгэ». К участию допускаются участники из муниципальных образований Бурятии и других регионов РФ в 15 возрастных группах.
17 июня в 13:00 спортсмены посоревнуются на дистанции в дисциплине «кросс-спринт». Вечером, в 22:00, будет проведён ночной старт в дисциплине «кросс-выбор».
18 июня в 11:00 чемпионат и первенство Бурятии продолжатся в дисциплине «кросс-выбор». Победителей и призёров личном зачёте наградят медалями и дипломами соответствующих степеней.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Она сама вышла на связь с земляками
Церемония прошла в Кабанском районе
Всего выплачено почти 735 млн
Он состоится в дни чемпионата России в Агинском
Республиканские соревнования примет Кижингинский район
Местные жители пристыдили за это чиновников
В Улан-Удэ днём максимум +18
Участие примут команды из Бурятии, Иркутской области, Монголии и Хакасии
В Кызыле прозвучат «Фанфары в Центре Азии»
Его проведут на горе Ехэ Ёрдо
Акция объединит по всей стране миллионы любителей ходьбы
Мероприятие посвятят 100-летию Республики Бурятия
В них примут участие команды из пяти стран
Игры пройдут в июне-сентябре
Обследование проводилось возле Енгаргинских и Койморских озёр