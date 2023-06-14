В Бурятии открылись Дни Всероссийской библиотеки иностранной литературы

Мероприятие стало подарком к 100-летию республики
13-14 июня в Национальной библиотеки Бурятии проходят Дни Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино (Москва).
- В марте с успехом прошёл День Республики Бурятия в «Иностранке» в Москве. Сейчас в июне с ответным дружеским визитом к нам приехали представители всероссийской библиотеки иностранной литературы. Это Мигель Паласио – заместитель гендиректора по межрегиональному и международному сотрудничеству, Елена Солнцева – руководитель центра международных и межрегиональных проектов и программ, Анастасия Михеева – ведущий специалист центра редкой книги и коллекций «Вселенная Гутенберга», - рассказали в министерстве культуры Бурятии.
13 июня для библиотекарей Бурятии прошла презентация деятельности библиотеки иностранной литературы.
- Мы сегодня рады приветствовать долгожданных гостей, наших друзей из Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы. Мы рады встретиться с коллегами, узнать о том, какие воплощаются интересные проекты. Рудомино – это центр культуры, коммуникации и общения, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
После презентации гости встречи приняли участие в семинаре на тему «Бурятия – символ мира и согласия». В семинаре участвовали представители учреждений культуры Бурятии, а также ректор буддийского университета «Даши Чойнхорлин» им. Дамба Даржа Заяева Дымбрыл Багша и председатель Улан-Удэнской и Бурятской епархии Иерей Рустик Сидинкин.
- Спасибо огромное всем, кто пришёл. Сегодня был энергетический и душевный обмен, как и должно быть, когда собираются единомышленники. Мы показали делом, конкретными примерами, что Бурятия – это символ мира и согласия. Наша встреча – это украшение череды событий под эгидой диалога религий. До скорых встреч! - подчеркнул Мигель Паласио.
14 июня программа Дней «Иностранки» в Бурятии продолжится посещением достопримечательностей республики.
В Бурятии открылись Дни Всероссийской библиотеки иностранной литературы
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