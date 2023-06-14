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В Улан-Удэ состоится гражданский форум

В Улан-Удэ состоится гражданский форум
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие посвятят 100-летию Республики Бурятия

С 20 по 21 июня в Улан-Удэ пройдёт гражданский форум «Время действовать: создай своё будущее сегодня!». Мероприятие проведут в 8-м корпусе Бурятского государственного университета.

- Целью форума является открытый диалог и консолидация сил представителей некоммерческого сектора, активных граждан, бизнеса и экспертного сообщества, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с целью развития институтов гражданского общества Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

Идея организаторов форума — обсудить и выработать гражданское понимание целей и задач, разработать корпоративные проекты НКО и запустить их для реализации по 5 приоритетным направлениям: «Историческая память - источник созидательной энергии», «Наставничество и профориентация школьников: создай свое будущее сегодня!», «Крепкая и здоровая семья – ценностный ориентир и приоритет развития государства и общества», «Развитие национальных видов спорта в Бурятии: с прицелом на будущее, не забывая прошлое», «Мы – экологичны!».

Целевой аудиторией форума станут общественные организации и объединения республики, бизнес-структуры, средства массовой информации, специалисты органов государственной власти и органов местного самоуправления, экспертное сообщество, студенты и преподаватели высших учебных заведений республики, гражданские активисты.

Возрастное ограничение: 18+.
форум Бурятия

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