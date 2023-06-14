Мероприятие посвятят 100-летию Республики Бурятия
С 20 по 21 июня в Улан-Удэ пройдёт гражданский форум «Время действовать: создай своё будущее сегодня!». Мероприятие проведут в 8-м корпусе Бурятского государственного университета.
- Целью форума является открытый диалог и консолидация сил представителей некоммерческого сектора, активных граждан, бизнеса и экспертного сообщества, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления с целью развития институтов гражданского общества Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.
Идея организаторов форума — обсудить и выработать гражданское понимание целей и задач, разработать корпоративные проекты НКО и запустить их для реализации по 5 приоритетным направлениям: «Историческая память - источник созидательной энергии», «Наставничество и профориентация школьников: создай свое будущее сегодня!», «Крепкая и здоровая семья – ценностный ориентир и приоритет развития государства и общества», «Развитие национальных видов спорта в Бурятии: с прицелом на будущее, не забывая прошлое», «Мы – экологичны!».
Целевой аудиторией форума станут общественные организации и объединения республики, бизнес-структуры, средства массовой информации, специалисты органов государственной власти и органов местного самоуправления, экспертное сообщество, студенты и преподаватели высших учебных заведений республики, гражданские активисты.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ состоится гражданский форум
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В них примут участие команды из пяти стран
Игры пройдут в июне-сентябре
Обследование проводилось возле Енгаргинских и Койморских озёр
Объявлены итоги регионального конкурса «Учитель – Учителю»
Он обошёлся в 61 млн
Пожилым людям предлагают варианты на выбор
Некоторые добираются водными путями
Нечистого на руку человека ждут нужда и разные бедствия
В республике запускают проект «Социальный координатор»
Одна из старейших церквей Дальнего Востока находится в заброшенном селе
Жильцам пятиэтажек предложили самим решить проблему за полтора миллиона рублей
Работы на объекте начались на два месяца позже установленных
В микрорайоне Восточный высадят 30 сосен
Находка гнезда на территории Алханая отмечена впервые
В регионе начал действовать закон об административной ответственности за продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним