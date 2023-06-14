Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют
Жители посёлка Усть-Баргузин пожаловались на низкую температуру в местном детском саду. Они поинтересовались в районной группе «Баргузин-инфо.24/7», почему нельзя отапливать дошкольное учреждение «хотя бы ночью».
- Утром приводим детей в садик, а там холодно. Стулья, батареи, унитазы – всё холодное. Дети мёрзнут, болеют. Тепло становится только к обеду, когда выходит солнышко на окна. В спальнях вообще холодно. Здание кирпичное – остывает за ночь. Обогреватели не помогают, – рассказали сельчане.
Председатель районного комитета имущественных отношений Михаил Стельмашенко пояснил, что отопительный сезон в населённом пункте подошёл к концу 22 мая.
- Возможности возобновить подачу теплоносителя в здание детского сада нет. Отопительный сезон в Усть-Баргузине составляет 253 дня. Запас топлива создаётся и договоры с машинистами котельных установок заключаются на этот период, – цитирует его «Баргузин-инфо.24/7». – Сейчас на объектах теплоснабжения ведётся ремонт котельного оборудования для подготовки к новому отопительному периоду.
В Бурятии сельчане пожаловались на холодные унитазы в детсаду
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На республику надвигается сильный ветер
Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии
В парке Хоринска планируют разместить лукодром, пирс на реке и «Древо жизни»
Его приурочат к столетию республики и муниципалитета
Облаву на них устроят на Бурводе
Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют
Соответствующий закон подписал президент
В Улан-Удэ летом ещё дважды введут сухой закон
Мероприятие стало подарком к 100-летию республики
Их изъяли у людей, пересекавших госграницу
Дмитрий Попов планировал издать книгу об СВО
Мужчину пришлось госпитализировать принудительно
Отличились выпускники из семи школ
День здоровья проходит 14 июня
По телефону можно узнать свой избирательный участок и как проголосовать на дому