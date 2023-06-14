В Бурятии сельчане пожаловались на холодные унитазы в детсаду

Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют



Жители посёлка Усть-Баргузин пожаловались на низкую температуру в местном детском саду. Они поинтересовались в районной группе «Баргузин-инфо.24/7», почему нельзя отапливать дошкольное учреждение «хотя бы ночью».



- Утром приводим детей в садик, а там холодно. Стулья, батареи, унитазы – всё холодное. Дети мёрзнут, болеют. Тепло становится только к обеду, когда выходит солнышко на окна. В спальнях вообще холодно. Здание кирпичное – остывает за ночь. Обогреватели не помогают, – рассказали сельчане.



Председатель районного комитета имущественных отношений Михаил Стельмашенко пояснил, что отопительный сезон в населённом пункте подошёл к концу 22 мая.



- Возможности возобновить подачу теплоносителя в здание детского сада нет. Отопительный сезон в Усть-Баргузине составляет 253 дня. Запас топлива создаётся и договоры с машинистами котельных установок заключаются на этот период, – цитирует его «Баргузин-инфо.24/7». – Сейчас на объектах теплоснабжения ведётся ремонт котельного оборудования для подготовки к новому отопительному периоду.