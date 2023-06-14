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В столице Бурятии двое суток не будут продавать алкоголь

В столице Бурятии двое суток не будут продавать алкоголь
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ летом ещё дважды введут сухой закон

В ближайшую субботу, 17 июня, в Улан-Удэ запретят розничную продажу спиртного. Причина тому – празднование Дня города (возрастное ограничение – 0+). В этом году столице Бурятии исполняется 357 лет.

В комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству городской администрации напомнили: торговля алкоголем под запретом и в Сурхарбан (0+) – сухой закон введут в Улан-Удэ 9 июля. Кроме того, продавать алкоголь нельзя, когда в школах проходят последние звонки, в День защиты детей 1 июня и в День знаний – 1 сентября.

Алкогольное табу также действует каждый день с 21:00 до 9:00. Исключение делают лишь для заведений общепита, где горячительные напитки есть в меню

Нарушителям грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей – с конфискацией товара или без таковой.
алкоголь день города Сурхарбан

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