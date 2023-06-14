Из Бурятии пытались вывезти кости динозавра, зуб мамонта и раритетную швейную машинку

Общество, Фото: Бурятская таможня

Их изъяли у людей, пересекавших госграницу



В этом году у Бурятской таможенной службы круглая дата – 35 лет со дня образования. Приказ о создании и ведомства руководитель главного управления государственного таможенного контроля при совете министров СССР подписал 14 июня 1988 года.



Итоги работы Бурятской таможни подвели на очередной пресс-конференции. Начальник службы Игорь Кокорин напомнил, что она относится к Дальневосточному таможенному управлению. Регион её деятельности – весь участок государственной границы РФ протяжённостью почти 1029 километров, проходящей по территории Бурятии.



В структуре таможни – 18 подразделений и четыре таможенных поста. Это воздушный пункт пропуска Улан-Удэ (Мухино), железнодорожный пункт пропуска Наушки, многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Кяхта» и двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП) «Монды».



Там досматривают и оформляют грузы, которые везут через границу. В год выходит в среднем около семи с половиной тонн. А ещё через пункты пропуска ежегодно перемещается около 500 тысяч человек, до 150 тысяч легкового и свыше 4000 единиц грузового транспорта и около тысячи воздушных судов.



Сотрудники ведомства сегодня активно используют в работе технические средства таможенного контроля, в том числе – сканирование большегрузов с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). Это помогает оперативно выявить правонарушения, большинство которых связано с сокрытием товаров и их недекларированием (либо недостоверным декларированием).



- Только за последние пять лет было отсканировано более 63 тысяч ТС, 1600 из них поставили под подозрение. Выявлялись случаи сокрытия оружия и боеприпасов, алкогольных напитков, лекарственных средств, нефрита и различных товаров народного потребления, – подчеркнул Игорь Кокорин.



Вот уже более десяти лет, начиная с 2010 года, таможня Бурятии начала передавать изъятые на границе вещи, обращённые в федеральную собственность, в различные социальные и культурные учреждения. Так, Национальный музей РБ, по словам Кокорина, получил в дар несколько экспонатов – это старинные монеты, выпущенные в 12-18 веках, фрагменты костей динозавра, зуб мамонтёнка, дериваты краснокнижных животных, столетняя швейная машинка и предметы бытовой утвари начала XX века.



В социальные и религиозные организации передали одежду, предметы гигиены и ритуальные предметы на 2 миллиона 700 тысяч рублей.



- Все эти товары перемещались с нарушением таможенного законодательства и были изъяты при таможенном контроле, – уточнил начальник ведомства.