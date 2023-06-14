14 июня

13 июня

Популярное

Улан-удэнцы могут проверить здоровье на площади Революции

Улан-удэнцы могут проверить здоровье на площади Революции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
День здоровья проходит 14 июня

Сегодня, 14 июня, на площади Революции в Улан-Удэ с 11:00 до 14:00 проходит День здоровья. Каждый желающий сможет пройти обследование и получить консультацию врача-терапевта, стоматолога и сформировать индивидуальную карту здоровья.

Пройти комплексное обследование всего организма и получить подробную консультацию терапевта можно будет в палатке Центра здоровья. Комплексное обследование включает измерение уровня холестерина, сахара крови, экспресс-оценку состояния работы сердца, определение соотношения жировой, мышечной и водной массы в организме, осмотр полости рта и другое.

Также жителям рассказывают о профилактике ВИЧ. СПИД-центр проводит экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.

Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.


Возрастное ограничение 0+ 
медицинская помощь

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ появились первые стобалльники ЕГЭ
В Улан-Удэ появились первые стобалльники ЕГЭ
Общество, 14.06.2023
Отличились выпускники из семи школ
Избирком Бурятии запустил горячую линию по выборам в Хурал
Избирком Бурятии запустил горячую линию по выборам в Хурал
Общество, 14.06.2023
По телефону можно узнать свой избирательный участок и как проголосовать на дому
В Улан-Удэ будут еженедельно проверять опасные «зебры»
В Улан-Удэ будут еженедельно проверять опасные «зебры»
Общество, 14.06.2023
На некоторых пешеходных переходах наезды случаются чаще других
В МВД Бурятии выбрали лучших сотрудников штабных подразделений
В МВД Бурятии выбрали лучших сотрудников штабных подразделений
Общество, 14.06.2023
Победитель отправится на финал всероссийского конкурса
Жителей Бурятии вместе со всеми россиянами начнут наказывать за выброшенных на улицу питомцев
Жителей Бурятии вместе со всеми россиянами начнут наказывать за выброшенных на улицу питомцев
Общество, 14.06.2023
Безответственных хозяев домашних животных ждут немалые штрафы

Часть пенсионеров Бурятии могут получить льготу на оплату капремонта
Часть пенсионеров Бурятии могут получить льготу на оплату капремонта
Общество, 14.06.2023
Льготу можно получить только по достижении 70 лет
На СВО погиб 41-летний доброволец из Бурятии
На СВО погиб 41-летний доброволец из Бурятии
Общество, 14.06.2023
Его посмертно представили к медали «За отвагу»
И.о. прокурора Бурятии проверил колонию и нашёл нарушения
И.о. прокурора Бурятии проверил колонию и нашёл нарушения
Общество, 14.06.2023
Михаил Филичев посетил колонию в Гусиноозёрске
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску погибшему бойцу батальона «Байкал»
В Улан-Удэ открыли мемориальную доску погибшему бойцу батальона «Байкал»
Общество, 14.06.2023
Виктор Чернышов последние 15 лет работал в службе судебных приставов
Курортный район Бурятии «захватывают» красивые ядовитые цветы
Курортный район Бурятии «захватывают» красивые ядовитые цветы
Общество, 14.06.2023
Съевшие их животные даже могут погибнуть
В Бурятии впервые пройдёт международный буддийский форум
В Бурятии впервые пройдёт международный буддийский форум
Общество, 14.06.2023
Для участия в форуме приглашены делегации из 14 стран, исповедующих буддизм
В Улан-Удэ посоревнуются в украшении велосипедов и скейтбордов
В Улан-Удэ посоревнуются в украшении велосипедов и скейтбордов
Общество, 14.06.2023
Победителей наградят денежными сертификатами
Сотрудник УФСИН из Бурятии позвал любимую замуж со сцены в Казани
Сотрудник УФСИН из Бурятии позвал любимую замуж со сцены в Казани
Общество, 14.06.2023
Это произошло в финале всероссийского конкурса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^