День здоровья проходит 14 июня
Сегодня, 14 июня, на площади Революции в Улан-Удэ с 11:00 до 14:00 проходит День здоровья. Каждый желающий сможет пройти обследование и получить консультацию врача-терапевта, стоматолога и сформировать индивидуальную карту здоровья.
Пройти комплексное обследование всего организма и получить подробную консультацию терапевта можно будет в палатке Центра здоровья. Комплексное обследование включает измерение уровня холестерина, сахара крови, экспресс-оценку состояния работы сердца, определение соотношения жировой, мышечной и водной массы в организме, осмотр полости рта и другое.
Также жителям рассказывают о профилактике ВИЧ. СПИД-центр проводит экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Возрастное ограничение 0+
Улан-удэнцы могут проверить здоровье на площади Революции
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