Его проведут на горе Ехэ Ёрдо
16 июня на горе Ехэ Ёрдо в Ольхонском районе Иркутской области состоится тайлган поклонения всем предкам, эжинам, заянам, хаатам и великим тэнгри. Это масштабное событие откроет международную научно-творческую конференцию «Ёрдынские игры — содружество в пространстве Евразии».
Тайлган будет проведён в торжественной обстановке, с участием гостей из разных регионов России и стран зарубежья — почётных гостей, лидеров в сфере науки, образования, культуры и туризма.
- Верующие, желающие включить свои имена в молитвенные чтения шаманов, должны подать заявку шаманам — кураторам районных отделений совета шаманских общин Иркутской области по месту жительства, - сообщили в совете.
Возрастное ограничение: 16+.
В Иркутской области состоится большой тайлган
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