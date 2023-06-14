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В Улан-Удэ будут еженедельно проверять опасные «зебры»

В Улан-Удэ будут еженедельно проверять опасные «зебры»
Общество,  Фото:комитет городского хозяйства
На некоторых пешеходных переходах наезды случаются чаще других

В Улан-Удэ для анализа ситуации с ДТП проверили пешеходные переходы, на которых часто происходят наезды. В проверках принимали участие сотрудники ГИБДД, комитета городского хозяйства, комитета по транспорту и потребительскому рынку администрации города и комбината по благоустройству.

Как сообщили в комитете городского хозяйства, специалисты проверили состояние дорожной разметки, а также освещение и наличие дорожных знаков. Были обследованы пешеходные переходы по ул. Бабушкина, Куйбышева, пр. Строителей и т.д.


Такие рейды решили проводить еженедельно.

– Необходимо выработать общую систему, которая будет обеспечивать в реальном времени обработку и обмен данными о ДТП между всеми структурами, задействованными в сфере организации дорожного движения. Это позволило бы оперативно создавать качественную аналитику по аварийно опасным участкам и принимать оперативно меры, – сказал заместитель мэра Сергей Гашев.
пешеходный переход

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