В Улан-Удэ будут еженедельно проверять опасные «зебры»





В Улан-Удэ для анализа ситуации с ДТП проверили пешеходные переходы, на которых часто происходят наезды. В проверках принимали участие сотрудники ГИБДД, комитета городского хозяйства, комитета по транспорту и потребительскому рынку администрации города и комбината по благоустройству.Как сообщили в комитете городского хозяйства, специалисты проверили состояние дорожной разметки, а также освещение и наличие дорожных знаков. Были обследованы пешеходные переходы по ул. Бабушкина, Куйбышева, пр. Строителей и т.д.Такие рейды решили проводить еженедельно.– Необходимо выработать общую систему, которая будет обеспечивать в реальном времени обработку и обмен данными о ДТП между всеми структурами, задействованными в сфере организации дорожного движения. Это позволило бы оперативно создавать качественную аналитику по аварийно опасным участкам и принимать оперативно меры, – сказал заместитель мэра Сергей Гашев.